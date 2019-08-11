Масвидаль: сказать спасибо могу лишь подбородку Аскрена
Боец ММА Хорхе Масввидаль прокомментировал слова Бена Аскрена. Ранее Аскрен, уступивший уже на пятой секунде Масвидалю, призвал соперника поблагодарить его за колоссальное внимание к поединку.
«Сказать спасибо я должен подборку Бена. Спасибо ему, что он встретился с моим коленом! Я не впервые вырубаю соперников таким образом. И знаете? Я буду так делать и дальше», — цитирует Масвидаля BJPenn.
Масвидаль установил рекорд UFC, став автором самого быстрого нокаута в истории организации.
До этого поединка Аскрен не потерпел ни одного поражения в карьере. На пятой секунде Масвидаль в прыжке ударил соперника в голову, к чему Аскрен оказался не готов.
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