Масвидаль: сказать спасибо могу лишь подбородку Аскрена

Боец ММА Хорхе Масввидаль прокомментировал слова Бена Аскрена. Ранее Аскрен, уступивший уже на пятой секунде Масвидалю, призвал соперника поблагодарить его за колоссальное внимание к поединку.

«Сказать спасибо я должен подборку Бена. Спасибо ему, что он встретился с моим коленом! Я не впервые вырубаю соперников таким образом. И знаете? Я буду так делать и дальше», — цитирует Масвидаля BJPenn.

Масвидаль установил рекорд UFC, став автором самого быстрого нокаута в истории организации.

До этого поединка Аскрен не потерпел ни одного поражения в карьере. На пятой секунде Масвидаль в прыжке ударил соперника в голову, к чему Аскрен оказался не готов.