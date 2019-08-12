Чемпионка UFC Валентина Шевченко станцевала сальсу
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. Спортсменка станцевала сальсу в гостиничном номере перед вылетом из Уругвая, где она защитила чемпионский титул, победив Лиз Кармуш.
«Пока собираешься на обратный самолёт почему бы не станцевать сальсу?! За восемь лет жизни в Латинской Америке я выучила не только испанский язык», — написала Шевченко в своём «инстаграме».
Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.
Эта защита титула стала для Шевченко уже второй.
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе
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