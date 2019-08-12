Индийский боксёр выиграл серебряную медаль, проплыв 2,5 км до места соревнований

Индийскому боксёру Нишану Манохару Кадаму пришлось проплыть 2,5 км, чтобы добраться до места соревнований. Деревню спортсмена сильно затопило, в итоге населённый пункт был полностью отрезан от коммуникаций. 19-летний боксёр должен был принять участие в турнире штата в Бенгалуру, сообщает Times of India.
Кадам и его отец собрали вещи, сложили их в непромокаемые мешки и отправились в путь. В итоге они почти в течение часа плыли до ближайшей не затопленной дороги. За это время спортсмен и его отец преодолели около 2,5 км. Через три дня Кадам завоевал серебряную медаль на соревнованиях.
«Я сильно ждал эти соревнования и не мог их пропустить. Так как наш район полностью затопило, у нас не было другого выбора, пришлось плыть. Жаль, что я не выиграл золото, но в следующий раз обязательно одержу победу», — сказал боксёр.
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