А. Емельяненко: Федерация бокса не допустила меня до участия в турнире в Анапе

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не примет участие в турнире по боксу, который будет проходить с 14 по 17 августа в Анапе. По словам Емельяненко, который ранее объявил об участии в турнире, Федерация бокса России запретила ему выйти на ринг.
Федерация бокса России не допустила меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе!
Спортивные звания мне ни к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то Бог в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России!», — сказал Емельяненко в видеролике, опубликованном в его «инстаграме».
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