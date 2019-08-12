Гвоздик — о бое с Бетербиевым: будет шанс вернуть должок
Чемпион WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым. Бой состоится 18 октября в Филадельфии (США).
«Я готов к этому поединку. У меня теперь будет ещё один большой бой, серьёзный вызов. Победитель нашего матча станет лучшим бойцом в полутяжёлом весе. Знаю, что Бетербиев — сильный боксёр, поэтому меня ждёт тяжёлое испытание.
Я хорошо знаком с Бетербиевым ещё по выступлениям в любителях. Мы дрались в 2009 году, тогда я потерпел поражение. Поэтому теперь могу вернуть ему должок. Рад, что мы проведём реванш», — цитирует Гвоздика Boxing Scene.
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