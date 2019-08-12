Руис намекнул, что готов драться с Джошуа в Саудовской Аравии

Чемпион мира, обладатель четырёх поясов Энди Руис впервые напомнил о себе после того, как было объявлено, что его бой-реванш с Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии. Ранее появились слухи, согласно которым Руис отказывается проводить бой в этой стране. Но, по всей видимости, они не соответствуют действительности.

«Готов ко всему, что меня устраивает. Меня нельзя ничем напугать. Благословение моим людям, фанатам, семье, всем, у кого в сердце бог. Помните, мечты сбываются», — написал Руис в своём «инстаграме».

Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года. Американский боксёр одержал сенсационную победу, поединок был остановлен в седьмом раунде. Соперники договорились, что до конца 2019 года организуют бой-реванш, но они так и не сумели решить, в какой стране проводить поединок.