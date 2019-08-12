Руис намекнул, что готов драться с Джошуа в Саудовской Аравии

Чемпион мира, обладатель четырёх поясов Энди Руис впервые напомнил о себе после того, как было объявлено, что его бой-реванш с Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии. Ранее появились слухи, согласно которым Руис отказывается проводить бой в этой стране. Но, по всей видимости, они не соответствуют действительности.
«Готов ко всему, что меня устраивает. Меня нельзя ничем напугать. Благословение моим людям, фанатам, семье, всем, у кого в сердце бог. Помните, мечты сбываются», — написал Руис в своём «инстаграме».
Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года. Американский боксёр одержал сенсационную победу, поединок был остановлен в седьмом раунде. Соперники договорились, что до конца 2019 года организуют бой-реванш, но они так и не сумели решить, в какой стране проводить поединок.
- 12 августа 2019
-
14:20
-
13:28
-
13:17
-
12:26
-
09:57
-
09:03
-
00:13
- 11 августа 2019
-
23:11
-
21:02
-
19:32
-
18:36
-
17:26
-
16:59
-
15:56
-
14:57
-
13:44
-
12:48
-
11:29
-
10:46
-
09:13
-
06:37
-
05:06
-
00:43
- 10 августа 2019
-
23:30
-
22:42
-
21:55
-
20:25
-
19:34
-
18:58
-
17:52
-
16:27
-
15:23
-
13:34
-
12:26
-
11:38