Стал известен бонус Шевченко за бой с Кармуш

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко получила $ 40 тыс. в качестве бонуса от Rebook за бой с Лиз Кармуш на турнире, проходившем в Уругвае. Шевченко одержала победу единогласным решением судей.

Кармуш получила за выступление $ 30 тыс. Гонорар Шевченко стал максимальным среди всех участниц турнира. Кармуш заняла в списке второе место, никто из остальных участников не получил более $ 10 тыс.

Шевченко уже во второй раз защитила титул. После боя многие эксперты и болельщики обвинили спортсменку в том, что поединок получился незрелищным. Но сама Валентина подчеркнула, что сохранение титула было её главной целью. После боя Шевченко на поединок вызвал чемпион UFC Генри Сехудо, он объявил, что хочет стать первым межгендерным чемпионом.