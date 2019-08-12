Федерация бокса России готова организовать боксёрский бой А. Емельяненко

Федерация бокса России (ФБР) ответила российскому бойцу ММА Александру Емельяненко, который ранее сообщил, что организация не позволила ему выступить на турнире в Анапе.

«Федерация бокса России готова организовать профессиональный бой Емельяненко, так как он является профессиональным спортсменом. Все затраты на организацию вечера бокса Федерация бокса России готова взять на себя. Мы уверены, что Александр, являясь учеником заслуженного тренера России по боксу Олега Меньшикова, сможет показать достойный результат. К тому же, он уже проводил боксёрский бой в 2009 году, который закончился ничьей», — цитирует генсекретаря организации Умара Кремлёва пресс-служба ФБР.

Емельяненко планировал выступить на турнире, но в ФБР посчитали, что он не должен драться с любителями.