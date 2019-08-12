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Второй номер рейтинга UFC вызвала В. Шевченко на танцевальный баттл

Второй номер рейтинга UFC вызвала В. Шевченко на танцевальный баттл
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC, второй номер рейтинга женского наилегчайшего веса Кейтлин Чукагян вызвала действующую чемпионку дивизиона Валентину Шевченко на танцевальный баттл, опубликовав видео с танцем в своём «твиттере».

«Эй, Валентина Шевченко! Потанцуем? Подерёмся? Или и то и другое?» — подписала видео Кейтлин Чукагян.

Ранее спортсменка недвусмысленно намекнула, что хотела бы стать следующей соперницей Шевченко, прокомментировав видео, посвящённое победе Шевченко. «Дайте, дайте», — написала Чукагян.

Шевченко 10 августа защитила чемпионский титул, победив Лиз Кармуш. Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.

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