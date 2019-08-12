Второй номер рейтинга UFC вызвала В. Шевченко на танцевальный баттл

Боец UFC, второй номер рейтинга женского наилегчайшего веса Кейтлин Чукагян вызвала действующую чемпионку дивизиона Валентину Шевченко на танцевальный баттл, опубликовав видео с танцем в своём «твиттере».



«Эй, Валентина Шевченко! Потанцуем? Подерёмся? Или и то и другое?» — подписала видео Кейтлин Чукагян.

Ранее спортсменка недвусмысленно намекнула, что хотела бы стать следующей соперницей Шевченко, прокомментировав видео, посвящённое победе Шевченко. «Дайте, дайте», — написала Чукагян.



Шевченко 10 августа защитила чемпионский титул, победив Лиз Кармуш. Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.