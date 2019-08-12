Кармуш хочет провести ещё один бой с Шевченко
Боец UFC Лиз Кармуш выразила желание провести реванш с чемпионкой организации Валентиной Шевченко. По словам Кармуш, если она изменит план на бой, она сможет отнять титул у Валентины.
«Видела, какой она была нерешительной и осторожной. Она не выполняет свой обычный план на поединок, и у неё нет инстинкта убийцы. Мы не видели, чтобы она показывала его ранее, так что я хотела бы подраться с ней ещё один раз, я бы изменила план на бой и отняла бы у неё титул», — приводит слова Лиз Кармуш MMAMania.
Шевченко 10 августа защитила чемпионский титул, победив Лиз Кармуш. Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.
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