А. Емельяненко предложат провести бой по правилам бокса 3 октября в Серпухове

Российскому бойцу ММА Александру Емельяненко будет предложено провести бой по правилам бокса 3 октября в Серпухове. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов.



«Предполагаемые соперники Александра Емельяненко – либо Вячеслав Рябов, либо Сергей Калчугин. Планируем этот бой на 3 октября в Серпухове. Будем делать такое предложение», — приводит слова Владимира Хрюнова «Р-Спорт».



Напомним, ранее Емельяненко планировал выступить на турнире в Анапе, однако Емельяненко сообщил, что организация не позволила ему выступить на турнире в Анапе. Федерация бокса России ответила, что готова взять на себя организацию боя для Емельненко, взяв все затраты по организации боя на себя.

Ранее боец сообщил, что ему предложила контракт организация Bare Knuckle FC. Но следующий соперник российского спортсмена пока неизвестен. Также непонятно, подписал Емельяненко контракт или нет.