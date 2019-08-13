Хабиб Нурмагомедов третий самый влиятельный мусульманин России

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занимает третью строчку в рейтинге самых влиятельных мусульман России, сообщает Бизнес Online.
На первом месте находится председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, а сразу перед Хабибом первый президент Татарстана, советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
Чемпион UFC популярнее действующего чемпиона Татарстана Рустама Мининханова и главы Чечни Рамзана Кадырова, которые расположились на четвёртом и пятом местах.
Нурмагомедов занимает также третью строчку официального рейтинга UFC среди бойцов всех весовых категорий.
Хабиб провёл 27 боёв, победив в каждом из них. 8 боёв закончил нокаутом. Последний бой чемпион провел в октябре 2018 года, защитив свой титул от посягательств Конора Макгрегора.
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