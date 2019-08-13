Вердум: Ф. Емельяненко — самый великий тяжеловес в мире

Боец ММА Фабрисиу Вердум считает самым великим тяжеловесом в истории россиянина Фёдора Емельяненко. Несмотря на серию поражений российского бойца в последние годы, Вердум называет именно его лучшим в истории. Также Фабрисиу отметил достижения чемпиона UFC Даниэля Кормье. В UFC беспроигрышную серию Емельяненко прервал именно Вердум, победивший удушающим приёмом в 2010 году.
«На мой взгляд, Кормье — очень хороший боец. Он является обладателем двух поясов в различных дивизионах. Но я считаю лучшим бойцом Фёдора Емельянко. Он заслуживает это. На протяжении 10 лет он никогда не проигрывал. Фёдор остаётся сильнейшим тяжеловесом в мире. И я так говорю не только потому, что я его победил. Я всегда считал Фёдора своим идолом, но во время боя я очень хотел победить», — приводит слова Вердума The Mix.
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