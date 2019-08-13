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Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями

Чемпионка UFC Шевченко пригрозила Сехудо: будь осторожен с желаниями
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала видеообращение чемпиона организации в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее Генри бросил вызов Шевченко заявив, что хочет стать первым межгендерным чемпионом в истории.

«Когда впервые услышала вызов Сехудо, начала смеяться. Это действительно смешно! Я думала, что он хочет поздравить меня с победой. Теперь же у меня есть два соперника: Эджейчик и Сехудо.

Могу сказать ему одно: парень, будь осторожен с желаниями. Он называет себя золотодобытчиком, но я могу сделать так, что он потеряет своё золото. Меня не пугает этот бой. После победы я уже говорила, что готова к встрече с любым соперником. Серьёзен ли он в своём вызове? Я не знаю», — сказала Шевченко в беседе с Ариэлем Хелвани.

Чемпион UFC Сехудо бросил вызов Валентине Шевченко
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