Диас обвинил руководство UFC в фаворитизме в пользу Макгрегора

Боец ММА Нэйт Диас считает, что руководство UFC поступало с ним несправедливо. По словам американского бойца, ему предлагали низкорейтинговых соперников, а ирландец Конор Макгрегор получал лучшие бои.

«Если бы вы начинали с того, где был я, вы бы никогда даже не дошли до профессионалов в ММА. Чёрт возьми, дайте мне хоть немного любви! Хоть иногда! Ладно, речь не только о любви. Ок, я побеждаю Эдди, а люди говорят, что он был слишком слабым соперником! Затем я побеждаю Макгрегора! Я разнёс его, но затем проиграл. И он получает титульный бой, а дальше дерётся с Мейвезером.

В то же время мне не предлагают ровным счётом ничего! Разве это не пинок под зад?! Я не хочу быть частью всего этого дерьма. Но можно хотя бы немного похвалить меня?!» — цитирует Диаса BJ Penn.