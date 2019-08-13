Диас обвинил руководство UFC в фаворитизме в пользу Макгрегора

Боец ММА Нэйт Диас считает, что руководство UFC поступало с ним несправедливо. По словам американского бойца, ему предлагали низкорейтинговых соперников, а ирландец Конор Макгрегор получал лучшие бои.
«Если бы вы начинали с того, где был я, вы бы никогда даже не дошли до профессионалов в ММА. Чёрт возьми, дайте мне хоть немного любви! Хоть иногда! Ладно, речь не только о любви. Ок, я побеждаю Эдди, а люди говорят, что он был слишком слабым соперником! Затем я побеждаю Макгрегора! Я разнёс его, но затем проиграл. И он получает титульный бой, а дальше дерётся с Мейвезером.
В то же время мне не предлагают ровным счётом ничего! Разве это не пинок под зад?! Я не хочу быть частью всего этого дерьма. Но можно хотя бы немного похвалить меня?!» — цитирует Диаса BJ Penn.
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