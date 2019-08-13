Ковалёв: надо выиграть Ярда достойно, зрелищно, а не «абы-кабы»

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Ярдом. Этот бой будет проходить в родном для Ковалёва Челябинске 24 августа.

«Я хочу подтвердить свой статус чемпиона мира. Надо выиграть достойно, зрелищно, а не «абы-кабы». Хочется, чтобы земляки увидели этот бой. Да и мне как жителю моего родного Челябинска хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придёт посмотреть воочию.

Бой дома — это давление и пресс. Можно сказать, что это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Я должен совладать с собой, и в первую очередь — психологически», – цитирует Ковалёва RCC Boxing.