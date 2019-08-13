Ковалёв: надо выиграть Ярда достойно, зрелищно, а не «абы-кабы»
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, российский боксёр Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с британцем Энтони Ярдом. Этот бой будет проходить в родном для Ковалёва Челябинске 24 августа.
«Я хочу подтвердить свой статус чемпиона мира. Надо выиграть достойно, зрелищно, а не «абы-кабы». Хочется, чтобы земляки увидели этот бой. Да и мне как жителю моего родного Челябинска хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придёт посмотреть воочию.
Бой дома — это давление и пресс. Можно сказать, что это дополнительная ответственность, которая не облегчает само событие. Я должен совладать с собой, и в первую очередь — психологически», – цитирует Ковалёва RCC Boxing.
Первый канал покажет поединок Ковалёва и Ярда
- 13 августа 2019
-
15:27
-
12:22
-
12:05
-
11:19
-
10:40
-
09:51
-
06:08
-
00:05
- 12 августа 2019
-
22:05
-
20:36
-
19:59
-
18:52
-
17:52
-
16:37
-
15:45
-
14:20
-
13:28
-
13:17
-
12:26
-
09:57
-
09:03
-
00:13
- 11 августа 2019
-
23:11
-
21:02
-
19:32
-
18:36
-
17:26
-
16:59
-
15:56
-
14:57
-
13:44
-
12:48
-
11:29
-
10:46
-
09:13
Партнерский контент