Валуев: за последние годы Украина изгалялась так, что перестала чем-то удивлять
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал нежелание Федерации бокса Украины (ФБУ) отправлять спортсменов на чемпионат мира по боксу, который будет проходить в Екатеринбурге.
«За последние годы Украина изгалялась так, что перестала кого-то чем-то удивлять. Достаточно вспомнить, что они сделали с русским языком. ФБУ не может думать о спортсменах, ведь там всё подчинено гротескному политическому процессу», — цитирует Валуева «RT на русском».
Ранее стало известно, что ведущие украинские боксёры не приедут в Екатеринбург на чемпионат мира. ФБУ не будет запрещать спортсменам участвовать в турнире, но официальная делегация на соревнования в Россию отправлена не будет.
Украина не будет отправлять официальную делегацию на ЧМ мира по боксу в России
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