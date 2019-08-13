Валуев: за последние годы Украина изгалялась так, что перестала чем-то удивлять

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал нежелание Федерации бокса Украины (ФБУ) отправлять спортсменов на чемпионат мира по боксу, который будет проходить в Екатеринбурге.

«За последние годы Украина изгалялась так, что перестала кого-то чем-то удивлять. Достаточно вспомнить, что они сделали с русским языком. ФБУ не может думать о спортсменах, ведь там всё подчинено гротескному политическому процессу», — цитирует Валуева «RT на русском».

Ранее стало известно, что ведущие украинские боксёры не приедут в Екатеринбург на чемпионат мира. ФБУ не будет запрещать спортсменам участвовать в турнире, но официальная делегация на соревнования в Россию отправлена не будет.