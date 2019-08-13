Головкин и Деревянченко близки к подписанию контракта на бой

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и экс-претендент на титул Сергей Деревянченко близки к подписанию контракта на бой, сообщает Boxingnews24. Их встреча может состояться 5 октября 2019 года на арене «Мэдисон Сквер Гарден», что в Нью-Йорке.

Ожидается, что стороны поставят подписи под контрактом в ближайшие дни. На кону встречи Головкина с Деревянченко будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который стал вакантным после того, как руководство этой организации лишило Сауля Альвареса регалии. Последний не сумел договориться об обязательной защите от посягательств Сергея Деревянченко.

Для украинца это будет уже вторая попытка завоевать этот пояс. Ранее он проиграл схватку за него Дэниелу Джейкобсу.