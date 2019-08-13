Фьюри рассказал, почему выбрал в соперники Уаллина

14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и небитого шведского боксёра Отто Уаллина. Британец поделился мнением о сопернике, объяснив, почему в оппоненты был выбран именно он.
«Я буду рад вернуться в Лас-Вегас. В прошлый раз мне там понравилось. Планирую снова показать зрителям шоу. Уаллин — боец высокого уровня. Он достаточно высок, и это то, что нам нужно перед реваншем с Деонтеем Уайлдером. Кроме того он левша, что также создаст определённые трудности. Но я буду полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу, так как реванш с Уайлдером должен состояться», — приводит слова Фьюри Boxingnewsonline.
- 13 августа 2019
-
18:30
-
17:46
-
17:00
-
16:12
-
15:27
-
12:22
-
12:05
-
11:19
-
10:40
-
09:51
-
06:08
-
00:05
- 12 августа 2019
-
22:05
-
20:36
-
19:59
-
18:52
-
17:52
-
16:37
-
15:45
-
14:20
-
13:28
-
13:17
-
12:26
-
09:57
-
09:03
-
00:13
- 11 августа 2019
-
23:11
-
21:02
-
19:32
-
18:36
-
17:26
-
16:59
-
15:56
-
14:57
-
13:44