Фьюри рассказал, почему выбрал в соперники Уаллина

14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и небитого шведского боксёра Отто Уаллина. Британец поделился мнением о сопернике, объяснив, почему в оппоненты был выбран именно он.

«Я буду рад вернуться в Лас-Вегас. В прошлый раз мне там понравилось. Планирую снова показать зрителям шоу. Уаллин — боец высокого уровня. Он достаточно высок, и это то, что нам нужно перед реваншем с Деонтеем Уайлдером. Кроме того он левша, что также создаст определённые трудности. Но я буду полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу, так как реванш с Уайлдером должен состояться», — приводит слова Фьюри Boxingnewsonline.