Штруве встретится с Ротвеллом

Известный голландский тяжеловес, боец UFC Стефан Штруве принял решение продолжить карьеру. Следующий поединок он проведёт 7 декабря 2019 года на турнире UFC on ESPN 7, проведение которого запланировано в Вашингтоне. Соперником Штруве станет ветеран ММА Бен Ротвелл, сообщает MMA Fighting.

23 февраля 2019 года на турнире в Праге Стефан Штруве досрочно победил Маркоса Рожерио да Лиму и после того успеха намекнул, что, скорее всего, завершит карьеру. Однако после нескольких месяцев раздумий он выразил готовность продолжить выступления.

31-летний голландец выступает в UFC с 2009 года. За это время он провёл 22 поединка и потерпел 9 поражений. На счету Штруве значится победа над Стипе Миочичем и поражения от Андрея Орловского, Алистара Оверима, Александра Волкова и Джуниора дос Сантоса.