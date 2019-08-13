Уаллин: я могу выиграть всё, а Фьюри рискует всё потерять

14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе между бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри и Отто Уаллином. Ожиданиями от поединка поделился боксёр из Швеции, отметив, что ему фактически нечего терять.

«Такого боя я ждал всю жизнь, с самого детства. С тех самых пор, как отец начал мне показывать, как пробивать те или иные удары. Я принёс много жертв, чтобы достичь такого, и рад, что всё это начинает окупаться. Знаю, что я аутсайдер, но готов и буду пытаться ухватиться за возможность обеими руками. Любого соперника можно победить, тем более когда речь идёт о супертяжёлом весе. Мне нравится осознавать, что я могу выиграть всё, в то время как Фьюри рискует всё потерять», — приводит слова Уаллина Boxing News.