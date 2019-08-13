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Хирн: не уверен, что бой Усика с Такамом состоится

Хирн: не уверен, что бой Усика с Такамом состоится
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил опасения, что с дебютом бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом Александра Усика в супертяжёлом дивизионе вновь могут возникнуть проблемы. Ожидается, что 12 октября украинец встретится с экс-претендентом на титул Карлосом Такамом. Но последний подписал контракт с промоутером Джо ДеГардией, из-за чего бой может сорваться.

«Контракта на бой ещё нет. Мы ждём этого, но Такам подписал контракт с ДеГардией. Не уверен, что бой Карлоса с Усиком состоится», — приводит слова функционера BoxingScene.

Изначально встреча украинца с камерунцем должна была пройти ещё 25 мая 2019 года. Но тогда Александр получил травму и вынужден был перенести дебют в супертяжёлом весе.

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