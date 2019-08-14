Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов осенью дебютирует в UFC. Дебютный поединок Абубакара в промоушене состоится на турнире в Москве.
«Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких как он больше нет. Его следующий бой пройдёт в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб в своём «инстаграме».
Изначально планировалось, что Абубакар будет дебютировать в UFC на турнире UFC 242, но бой не состоялся из-за травмы. Очередной вечер боёв в Москве UFC проведёт 9 ноября.
Сам Хабиб Нурмагомедов в следующий раз в октагон выйдет в сентябре 2019 года. На турнире в Абу-Даби он будет защищать чемпионский титул в поединке с Дастином Порье. Хабиб проведёт первый бой с октября 2018 года.
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