Источник: Головкин согласился провести бой с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе, казахстанский боксёр Геннадий Головкин согласился на условия, которые ему были предложены на проведение боя с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Также поединок согласовали в IBF. Теперь сторонам остаётся договориться о последних мелких вопросах. Предполагается, что официально о проведении поединка будет объявлено уже в ближайшее время.

Изначально сообщалось, что этот бой должен состояться 5 октября в Нью-Йорке. Головкин и Деревянченко оспорят вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе.

Деревянченко должен был встретиться с Саулем Альваресом, но стороны так и не сумели договориться об условиях. В итоге Альварес был лишён титула.