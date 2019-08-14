Источник: Головкин согласился провести бой с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе, казахстанский боксёр Геннадий Головкин согласился на условия, которые ему были предложены на проведение боя с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.
Также поединок согласовали в IBF. Теперь сторонам остаётся договориться о последних мелких вопросах. Предполагается, что официально о проведении поединка будет объявлено уже в ближайшее время.
Изначально сообщалось, что этот бой должен состояться 5 октября в Нью-Йорке. Головкин и Деревянченко оспорят вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе.
Деревянченко должен был встретиться с Саулем Альваресом, но стороны так и не сумели договориться об условиях. В итоге Альварес был лишён титула.
Головкин и Деревянченко близки к подписанию контракта на бой
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