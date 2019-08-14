Уайт: Кормье и Джонс отказались драться в тяжёлом весе

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Джон Джонс и Даниэль Кормье отказались проводить бой в тяжёлом весе.
«Они не будут драться в тяжёлом весе. У нас есть Джонс, являющийся одним из самых великих бойцов смешанных единоборств и Кормье, которого можно назвать так же. Они всегда были чемпионами. Я не собираюсь спорить и драться с ними. Если они захотят бой в полутяжёлом весе, то я не стану с ними спорить. Я хотел бы их боя в тяжёлом весе, но они оба сказали, что не согласны на такие условия», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа. Ранее Даниэль заявил, что он готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.
- 14 августа 2019
-
23:48
-
21:55
-
20:31
-
19:26
-
18:17
-
17:17
-
16:07
-
15:07
-
14:05
-
12:15
-
11:48
-
10:52
-
10:00
-
00:25
- 13 августа 2019
-
23:51
-
22:45
-
21:55
-
20:57
-
19:23
-
18:30
-
17:46
-
17:00
-
16:12
-
15:27
-
12:22
-
12:05
-
11:19
-
10:40
-
09:51
-
06:08
-
00:05
- 12 августа 2019
-
22:05
-
20:36
-
19:59
-
18:52