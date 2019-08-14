Уайт: Кормье и Джонс отказались драться в тяжёлом весе

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Джон Джонс и Даниэль Кормье отказались проводить бой в тяжёлом весе.



«Они не будут драться в тяжёлом весе. У нас есть Джонс, являющийся одним из самых великих бойцов смешанных единоборств и Кормье, которого можно назвать так же. Они всегда были чемпионами. Я не собираюсь спорить и драться с ними. Если они захотят бой в полутяжёлом весе, то я не стану с ними спорить. Я хотел бы их боя в тяжёлом весе, но они оба сказали, что не согласны на такие условия», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа. Ранее Даниэль заявил, что он готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.