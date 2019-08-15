Уайт: вызов Сехудо Шевченко — тупейшая вещь, что я слышал в жизни
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо и чемпионки организации в наилегчайшем весе Валентины Шевченко. По словам Уайта, он не может понять Сехудо.
Ранее Генри Сехудо бросил вызов Валнтине Шевченко заявив, что хочет стать первым межгендерным чемпионом в истории. Валентина Шевченко ответила, что она согласна провести подобный бой.
«Это тупейшая вещь, которую я слышал в своей жизни. Это черттовски безумно, даже говорить об этом. Но Валентина ответила, что готова пойти на такой бой. Я не знаю, как на это отреагировать. Мой мозг отказывается обработать эту информацию. Вопрос к Сехудо — что он собирается теперь делать?», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.
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