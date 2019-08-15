Спенс: у Джошуа стеклянный подборок, Руис снова нокаутирует его
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис в реванше с британцем Энтони Джошуа одержит повторную победу. Спенс полагает, что Руис вновь нокаутирует соперника, как и 1 июня, когда они провели первый бой в Нью-Йорке.
«На мой взгляд, Джошуа и его команда недооценили Руиса. У него колоссальный опыт и любительское прошлое. Всем известно, что у Джошуа стеклянный подборок. Энди воспользовался этим. Он вновь нокаутирует Джошуа», — приводит слова Спенса BoxingNews24.
Повторный поединок Руиса и Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Руис, победив Джошуа, лишил его всех чемпионских титулов. В контракте был прописан реванш до конца 2019 года.
Фьюри: даю миллион процентов, Руис снова нокаутирует Джошуа
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