Джошуа: мы с Льюисом сделаны из разного теста, он — клоун
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа назвал бывшего боксёра Леннокса Льюиса клоуном. По мнению Джошуа, он и Льюис сильно отличаются друг от друга.
Льюис является последним абсолютным чемпионом в тяжёлом весе из Великобритании. Он одержал исторические победы над Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом. Джошуа 1 июня сенсационно уступил Энди Руису. Льюис после боя сказал, что сомневается в подготовке Джошуа. Также Леннокс поставил под сомнение квалификацию тренера британца.
«Я готов наслаждаться прогрессом молодого поколения, не лезть к ним. Просто радоваться их успехам. А Леннокс не такой, он — клоун. Я не уважаю его.
Я и Леннокс — разные люди. Мы сделаны из разного теста», — цитирует Джошуа SkySports.
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