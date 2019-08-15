Льюис: мы с Джошуа разные, я не думал о поясах, а шёл к цели, пока её не достиг

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис сообщил, что его расстроили негативные комментарии бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. После того как Льюис раскритиковал Джошуа за подготовку к проигранному бою с Энди Руисом, Энтони назвал Леннокса клоуном и признался, что не уважает его.
«Да, Джошуа прав, мы сделаны из разного теста. Я не думал о том, как стать абсолютным чемпионом мира. Я просто шёл к этой цели, пока её не достиг!
Меня разочаровали слова Джошуа. Но я понимаю, что всё это является завистью. После того как я раскритиковал его, меня записали в хейтеры. Но кто получает преимущества от этих споров? Джошуа? Нет. И не я», — написал Льюис в своём «твиттере».
Джошуа 1 июня потерпел поражение от Энди Руиса. Теперь соперники должны встретиться 7 декабря в Саудовской Аравии.
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