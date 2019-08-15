Руис: я не подписывал договор на бой в Саудовской Аравии

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис сообщил, что ещё не подписывал контракт на проведение поединка-реванша с британцем Энтони Джошуа. Ранее появилась информация, согласно которой соперники согласились провести бой 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом говорил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.

«Я ещё ничего не подписывал, мы ведём переговоры. Представители Джошуа хотят, чтобы бой проходил в Саудовской Аравии. Но мы ведём переговоры. Я хочу снова драться в Нью-Йорке», — цитирует Руиса ESPN.

Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.