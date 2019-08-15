Руис: я не подписывал договор на бой в Саудовской Аравии
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис сообщил, что ещё не подписывал контракт на проведение поединка-реванша с британцем Энтони Джошуа. Ранее появилась информация, согласно которой соперники согласились провести бой 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом говорил Эдди Хирн, промоутер Джошуа.
«Я ещё ничего не подписывал, мы ведём переговоры. Представители Джошуа хотят, чтобы бой проходил в Саудовской Аравии. Но мы ведём переговоры. Я хочу снова драться в Нью-Йорке», — цитирует Руиса ESPN.
Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.
Руис намекнул, что готов драться с Джошуа в Саудовской Аравии
- 15 августа 2019
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
14:46
-
12:45
-
12:01
-
10:33
-
00:38
- 14 августа 2019
-
23:48
-
21:55
-
20:31
-
19:26
-
18:17
-
17:17
-
16:07
-
15:07
-
14:05
-
12:15
-
11:48
-
10:52
-
10:00
-
00:25
- 13 августа 2019
-
23:51
-
22:45
-
21:55
-
20:57
-
19:23
-
18:30
-
17:46
-
17:00
-
16:12
-
15:27
-
12:22
-
12:05
-
11:19
Партнерский контент