Бой Уайлдера с Ортисом перенесён на 23 ноября

Поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом вновь перенесён, сообщает BoxingScene. Теперь ожидается, что встреча американца с кубинцем состоится 23 ноября и пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Планировалось, что повторная встреча боксёров состоится в сентябре 2019 года, затем ожидалось, что бой пройдёт 9 ноября. Напомним, первая дуэль Уайлдера с Ортисом прошла в марте 2018 года. Тогда Деонтей победил досрочно, хотя и испытывал в той схватке серьёзные проблемы.

В команде Уайлдера предполагают, что бой с Ортисом станет промежуточным перед реваншем с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Американец с британцем должны встретиться в феврале 2020 года.