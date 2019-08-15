Понзиниббио готов спуститься в лёгкий вес ради боя с Хабибом
Боец полусреднего веса Сантьяго Понзиниббио выразил готовность спуститься в лёгкий дивизион ради встречи с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Возможно, Нурмагомедов поднимется в полусредний вес, он достаточно большой для лёгкого дивизиона. Что же касается меня, могу спуститься в лёгкий вес, ради хорошей возможности сделаю это. Стать первым, кто побьёт Хабиба, — отличная мотивация. Могу победить Нурмагомедова досрочно», — приводит слова аргентинца BJPenn.
Сантьяго Понзиниббио на данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Он идёт на серии из семи побед кряду. В UFC на счету Сантьяго одиннадцать встреч, в девяти из которых он побеждал. В предыдущем бою он нокаутировал Нила Мэги.
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