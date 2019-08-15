Петтис рассказал, что ему предлагали бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис сообщил, что, перед тем как договориться о бое с Нэйтом Диасом, ему предлагали встречу с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Но переговоры по этому поединку провалились.

«Сначала речь шла о бое с Макгрегором. Я согласился на встречу на арене „Мэдисон Сквер Гарден“, но в переговорах что-то пошло не так и возник вариант с Диасом. Мы подписали контракт, и теперь мы все в Анахайме.

Я не из тех парней, которым для продажи боя нужно много говорить. Наши стили продают наши поединки. Он идёт вперёд и бьётся до крови, я тоже иду вперёд и дерусь до крови. Только это имеет значение. Диас не будет пытаться удерживать меня пятнадцать минут и надеяться на решение судей, и я уважаю его за это", — приводит слова Петтиса MMAJunkie.

Бой Энтони Петтиса и Нэйта Диаса состоится 18 августа в Анахайме на турнире UFC 241.