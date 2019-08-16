Холлоуэй не встретится с Волкановски на турнире в Австралии
Президент UFC Дэна Уайт опроверг информацию о том, что Макс Холлоуэй может встретится с Алексом Волкановски на турнире UFC 243 в Австралии. По словам Уайта, Холлоуэю не хватит времени на восстановление.
«Нет, этого боя не случится. Я не думаю, что Холлоуэю под силу вернуться и согнать вес так быстро. Я не хотел бы ставить его в столь неудобное положение», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.
Турнир UFC 243 состоится в Сиднее 6 октября 2019 года.
В последний раз в октагон Алекс Волкановски выходил в мае 2019 года, единогласным решением судей победив бразильского бойца Жозе Алду. Макс Холлоуэй в последний раз проводил защиту титула в полулёгком весе на турнире UFC 240 27 июля 2019 года, Макс победил Фрэнки Эдгара.
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