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Холлоуэй не встретится с Волкановски на турнире в Австралии

Холлоуэй не встретится с Волкановски на турнире в Австралии
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт опроверг информацию о том, что Макс Холлоуэй может встретится с Алексом Волкановски на турнире UFC 243 в Австралии. По словам Уайта, Холлоуэю не хватит времени на восстановление.

«Нет, этого боя не случится. Я не думаю, что Холлоуэю под силу вернуться и согнать вес так быстро. Я не хотел бы ставить его в столь неудобное положение», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.

Турнир UFC 243 состоится в Сиднее 6 октября 2019 года.

В последний раз в октагон Алекс Волкановски выходил в мае 2019 года, единогласным решением судей победив бразильского бойца Жозе Алду. Макс Холлоуэй в последний раз проводил защиту титула в полулёгком весе на турнире UFC 240 27 июля 2019 года, Макс победил Фрэнки Эдгара.

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