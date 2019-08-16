Менеджер подтвердил, что Усик дебютирует в супертяжёлом весе 12 октября
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик дебютирует в супертяжёлом весе 12 октября, сообщил в своём «инстаграме» менеджер боксёра Эгис Климас.
«12 октября. Чикаго. Усик», — написал в своём «инстаграме» Эгис Климас.
О том, кто станет соперником Усика, пока не сообщается, однако ранее в СМИ сообщалось, что им должен стать супертяжеловес Карлос Такам.
Изначально планировалось, что Усик и Такам встретятся ещё в конце мая, но бой был отменён из-за травмы украинского боксёра. Победитель боя Усик — Такам оспорит чемпионский пояс в поединке с победителем пары Энди Руис — Энтони Джошуа.
Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.
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