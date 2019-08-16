Президент ФТБР — о победе на ЧМ: мы не ожидали такого успеха

Президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин подвёл итоги чемпионата мира в Таиланде, на котором сборная России завоевала первое общекомандное место.



«Выиграть чемпионат мира на родине нашего вида спорта в Таиланде дорогого стоит. Мы даже не ожидали такого успеха. Объективно тайцам был нужен командный результат, но мы забрали золотые медали в лёгких весовых категориях, что позволило стать первыми в общекомандном зачёте. Мужчины завоевали четыре золотых медали, а женщины — три. Но на прошлогоднем чемпионате мира в Мексике первое общекомандное место мы взяли в основном за счёт девочек.



Министр спорта Павел Колобков высоко оценил выступление нашей команды на чемпионате мира и отправил нам благодарственную телеграмму. Приятно, что министерство спорта активно помогает нашей федерации», — сказал Путилин.