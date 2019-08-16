Уайт: не знаю, когда Макгрегор очнётся и скажет, что должен прекратить это

Президент UFC Дэна Уайт раскритиковал Конора Макгрегора за инцидент, произошедший в апреле в одном из баров Дублина.



«Я знал, что случилось в апреле. Но видео появилось в сети только сейчас. Я не знаю контекст этой истории, но это был спор из-за виски и в итоге он ударил старика по лицу.



За случай, произошедший в Нью-Йорке Макгрегор заплатил миллионы, после этого он заплатил за разхбитый телефон фаната. Теперь ему придётся заплатить тому старику из паба. Я не знаю, когда он очнётся и скажет, что должен прекратить это», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.



Напомним, инцидент произошёл ещё 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку. Вскоре после этого ирландский боец ударил пожилого мужчину по лицу. Двое посетителей сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту вылиться в полноценную драку.