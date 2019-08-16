Алду готов сбросить вес ради титульного боя с Сехудо

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду выразил готовность перейти в легчайший вес (до 61,2 кг). Бразилец может пойти на такой шанс ради титульного боя с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Я начал изучать эту тему и пришёл к выводу, что это реальная возможность. Я могу сбросить вес до 61 кг. Это будет для меня новый дивизион, и я сразу же попрошу титульный бой. Это то, что для меня важно. Сехудо говорил, что он готов к любому сопернику, так что я открыт для боя с ним. Я хочу получить возможность подраться с ним и победить.
Он — олимпийский чемпион и великий спортсмен. Я уважаю его историю. Он заслуживает всего, что выиграл. Думаю, что в UFC захотят увидеть наш бой. Это будет большой вызов. После победы над Мораесом он говорил о больших именах. Так что зелёный свет этому поединку дан», — приводит слова Алду MMA Fighting.
Алду последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года. Тогда он проиграл Алексу Волкановски.
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