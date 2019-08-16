Тайсон Фьюри: с Ковалёвым было покончено, когда он проиграл Уорду

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом. Также Фьюри выразил мнение, что лучшие времена россиянина уже в прошлом.

«Я фанат Ярда. Он мне по-настоящему нравится. Думаю, Ковалёв в опасности. Он был хорошим чемпионом в своё время и отлично боксировал, но, думаю, с ним было покончено, когда он проиграл Уорду. Даже невзирая на то, что сумел победить Альвареса после поражения в первом бою.

Как бы то ни было, думаю, молодой боксёр всегда побьёт возрастного. Мне бы хотелось, чтобы Ярд не просто выиграл по очкам, а нокаутировал Ковалёва. Победа в России лишь положительно скажется на его карьере. Я боксировал повсюду и продолжал побеждать. Если ты хорош, ты выигрываешь, а если нет — проигрываешь. Всё просто", — приводит слова Фьюри BoxingScene.