Трёхкратного чемпиона России дисквалифицировали за допинг

Федерация бокса России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства РУСАДА приняла решение дисквалифицировать трёхкратного чемпиона России по боксу Садама Магомедова на два года, сообщает официальный сайт РУСАДА. Отсчёт дисквалификации начинается с 16 мая 2019 года. Согласно официальному заявлению РУСАДА, причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил.



Примечательно, что Магомедов принял решение о переходе в профессиональный бокс сразу после сданной положительной допинг-пробы — спортсмен объявил о переходе в профессионалы в июле 2019 года.



Магомедов является трёхкратным чемпионом России по боксу среди любителей и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.