Трёхкратного чемпиона России дисквалифицировали за допинг
Федерация бокса России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства РУСАДА приняла решение дисквалифицировать трёхкратного чемпиона России по боксу Садама Магомедова на два года, сообщает официальный сайт РУСАДА. Отсчёт дисквалификации начинается с 16 мая 2019 года. Согласно официальному заявлению РУСАДА, причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил.
Примечательно, что Магомедов принял решение о переходе в профессиональный бокс сразу после сданной положительной допинг-пробы — спортсмен объявил о переходе в профессионалы в июле 2019 года.
Магомедов является трёхкратным чемпионом России по боксу среди любителей и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.
- 17 августа 2019
-
09:15
-
01:05
- 16 августа 2019
-
23:41
-
22:37
-
21:35
-
20:34
-
19:44
-
18:40
-
17:22
-
16:47
-
15:00
-
14:09
-
13:17
-
12:05
-
11:58
-
10:23
-
09:24
-
00:39
- 15 августа 2019
-
23:25
-
22:34
-
21:19
-
20:34
-
19:37
-
18:45
-
17:49
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
14:46
-
12:45
-
12:01
-
10:33
-
00:38
- 14 августа 2019
-
23:48
-
21:55
Партнерский контент