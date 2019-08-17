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Трёхкратного чемпиона России дисквалифицировали за допинг

Трёхкратного чемпиона России дисквалифицировали за допинг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Федерация бокса России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства РУСАДА приняла решение дисквалифицировать трёхкратного чемпиона России по боксу Садама Магомедова на два года, сообщает официальный сайт РУСАДА. Отсчёт дисквалификации начинается с 16 мая 2019 года. Согласно официальному заявлению РУСАДА, причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил.

Примечательно, что Магомедов принял решение о переходе в профессиональный бокс сразу после сданной положительной допинг-пробы — спортсмен объявил о переходе в профессионалы в июле 2019 года.

Магомедов является трёхкратным чемпионом России по боксу среди любителей и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.

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