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Аскеров не смог выйти в финал мирового Гран-при по кикбоксингу

Аскеров не смог выйти в финал мирового Гран-при по кикбоксингу
Бокс/ММА / ММА 0

Российский кикбоксёр Джабар Аскеров не смог пробиться в финал Мирового Гран-при ONE Championship, проиграв Сами Санье в полуфинальном поединке, который прошёл 16 августа в рамках турнира ONE Championaship: Dream of Gold.

Поединок продлился все отведённые три раунда, на протяжении которых Санья доминировал в клетке и пару раз отправил соперника в нокдаун. До досрочной победы Санье дело довести не удалось, однако единогласным решением судей именно он был признан победителем боя.

В соглавном поединке турнира чемпионка мира по муай-тай Стэмп Файртекс победила приёмом в третьем раунде индийскую спортсменку Ашу Року.

Санья в финале встретится с Джорджио Петросяном, который нокаутировал в своём полуифнальном поединке Джо Наттавута.

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