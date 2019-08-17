Аскеров не смог выйти в финал мирового Гран-при по кикбоксингу
Российский кикбоксёр Джабар Аскеров не смог пробиться в финал Мирового Гран-при ONE Championship, проиграв Сами Санье в полуфинальном поединке, который прошёл 16 августа в рамках турнира ONE Championaship: Dream of Gold.
Поединок продлился все отведённые три раунда, на протяжении которых Санья доминировал в клетке и пару раз отправил соперника в нокдаун. До досрочной победы Санье дело довести не удалось, однако единогласным решением судей именно он был признан победителем боя.
В соглавном поединке турнира чемпионка мира по муай-тай Стэмп Файртекс победила приёмом в третьем раунде индийскую спортсменку Ашу Року.
Санья в финале встретится с Джорджио Петросяном, который нокаутировал в своём полуифнальном поединке Джо Наттавута.
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