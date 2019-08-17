Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье может показать Первый канал
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что его следующий бой может показать Первый канал.
«Приезжал Первый канал, сняли репортаж. Вроде собираются показать мой бой в прямом эфире на Первом канале.
А как вы думаете, должны ли они показать турнир UFC 242 на Первом канале?» — подписал фотографию в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов проведёт бой 7 сентября 2019 года в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион организации в лёгком весе Дастин Порье. В последний раз в октагон Нурмагомедов выходил в октябре 2018 года и победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора удушающим приёмом, в первый раз проведя успешную защиту титула.
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