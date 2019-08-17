Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье может показать Первый канал

Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье может показать Первый канал
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что его следующий бой может показать Первый канал.

«Приезжал Первый канал, сняли репортаж. Вроде собираются показать мой бой в прямом эфире на Первом канале.

А как вы думаете, должны ли они показать турнир UFC 242 на Первом канале?» — подписал фотографию в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов проведёт бой 7 сентября 2019 года в Абу-Даби на турнире UFC 242. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион организации в лёгком весе Дастин Порье. В последний раз в октагон Нурмагомедов выходил в октябре 2018 года и победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора удушающим приёмом, в первый раз проведя успешную защиту титула.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент