Кормье: общение с Хабибом — всегда сумасшествие

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о друге и одноклубнике чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.



«Общение с Хабибом и его командой — это всегда сумасшествие. Отличные ребята и весёлые одноклубники, они усердно трудятся.



На прошлой неделе мы с Хабибом спорили о том, что я не заплатил за его еду, но этого не может быть. В 2012 году у него не было столько денег, как сейчас. Теперь он должен платить за мою еду, но тогда я точно за него заплатил.



Однажды мы боролись, и Хабиб сказал, что я травмировал ему шею. Я сказал ему поднимать свою задницу. Обернулся, а за мной уже семеро чуваков из России — готовятся налететь. С этими ребятами лучше не шутить», — рассказал Кормье в интервью UFC Russia.