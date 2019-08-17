Кормье: общение с Хабибом — всегда сумасшествие
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился мнением о друге и одноклубнике чемпионе организации в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Общение с Хабибом и его командой — это всегда сумасшествие. Отличные ребята и весёлые одноклубники, они усердно трудятся.
На прошлой неделе мы с Хабибом спорили о том, что я не заплатил за его еду, но этого не может быть. В 2012 году у него не было столько денег, как сейчас. Теперь он должен платить за мою еду, но тогда я точно за него заплатил.
Однажды мы боролись, и Хабиб сказал, что я травмировал ему шею. Я сказал ему поднимать свою задницу. Обернулся, а за мной уже семеро чуваков из России — готовятся налететь. С этими ребятами лучше не шутить», — рассказал Кормье в интервью UFC Russia.
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