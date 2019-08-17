Масвидаль — Макгрегору: ты ударил старика, когда он даже не смотрел на тебя?

Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль прокомментировал очередной скандал вокруг экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Напомним, не так давно в Сети появилось видео, где Конор ударил по лицу пожилого человека.

«Я думал, что это что-то вроде фотошопа, потому что этот мужчина выглядел действительно старым. Не особо хочу это комментировать. Не знаю, что именно там произошло, но это выглядело неправильно. Чувак, этот мужик выглядит на 60 лет, и ты ударил старика, когда он даже не смотрел на тебя? В этом нет никакого смысла. Возможно, он выразил Конору неуважение, плюнул в него или сделал ещё какое-нибудь дерьмо, которое не было видно на записи. Но то, что мы видели в десятисекундном ролике, выглядело неправильно», — приводит слова Масвидаля BJPenn.

Видео скандального эпизода можно увидеть на официальном канале TMZ Sports в YouTube.