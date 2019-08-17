Джошуа: проиграл Руису из-за лаки-панча

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проанализировал своё поражение от Энди Руиса, в котором он и лишился титулов. По его словам, неудача в бою с американцем мексиканского происхождения объясняется пропущенным лаки-панчем.
«Я проиграл из-за лаки-панча. Тот удар был послан Руису самим богом. Не знаю, было ли у меня сотрясение мозга после первого нокдауна, но после боя я не знал, в каком раунде всё остановилось. Был очень удивлён, что Руису понадобилось ещё четыре раунда, чтобы прикончить меня.
Я ошибся, пойдя на Энди после того, как отправил его в нокдаун. То был флеш-нокдаун. С ним не было покончено. Мне нужно было действовать в прежнем ключе, но сработали инстинкты. Я пропустил левый боковой и уже тогда проиграл бой", — приводит слова Джошуа BoxingScene.
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