Руис: мечтаю о поединке с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис признался, что мечтает о поединке с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уалдером. Также боксёр заявил о желании провести встречу с Кубратом Пулевым.

«Сейчас я каждый день просыпаюсь, преисполненный счастьем. Уверен, что в реванше я снова справлюсь с Джошуа. Мало кто знает, что я переживал сложные времена. Я потерял дом, потому что не мог за него платить. Та победа всё изменила и теперь я больше не должен выживать.

Сейчас я мечтаю объединить титулы, мечтаю о поединке с Деонтеем Уайлдером. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, мне не хватает лишь титула по версии WBC. Также я был бы не против встречи с Кубратом Пулевым. Но пока я сосредоточен на втором поединке с Джошуа", — приводит слова Руиса BoxingScene.