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Нурмагомедов — Кормье: пришло твоё время

Нурмагомедов — Кормье: пришло твоё время
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи чемпиону UFC в тяжёлом весе Даниэлю Кормье в преддверии поединка американца со Стипе Миочичем.

«Вперёд, ДиСи. Пришло твоё время», — написал Нурмагомедов, и сопроводил запись фотографией американца.

Соответствующую запись можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, поединок Даниэля Кормье и Стипе Миочича состоится ранним утром 18 августа мск в Анахайме (штат Калифорния, США). Ранее бойцы уже встречались. В июле 2018 года Даниэль Кормье одержал досрочную победу над американцем хорватского происхождения и отобрал у того титул чемпиона организации. После того Даниэль провёл одну защиту титула, справившись с Дерриком Льюисом.

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