Аманда Нуньес и де Рандами проведут поединок 14 декабря

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт следующий поединок 14 декабря 2019 года. Её соперницей станет экс-чемпионка организации в полулёгком весе Жермейн де Рандами, сообщает MMA Fighting.
Бой пройдёт в легчайшем весе на турнире UFC 245. Проведение шоу запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Аманды Нуньес этот поединок станет вторым в 2019 году. В минувшем месяце она досрочно справилась с Холли Холм. Что касается де Рандами, то она предыдущий раз появлялась в октагоне также в июле 2019 года. На турнире в Сакраменто она нокаутировала Аспен Лэдд, продлив победную серию до пяти поединков.
Напомним, что это будет вторая встреча Нуньес и де Рандами. В ноябре 2013 года бразильянка победила де Рандами техническим нокаутом.
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