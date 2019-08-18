Диас победил Петтиса на UFC 241

Завершился один из главных боёв турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором встречались звёздные представители полусреднего веса Нэйт Диас и Энтони Петтис.



Ветеран UFC Диас одержал победу над экс-чемпионом Петтисом единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).



Бой прошёл без нокдаунов. Победитель нанёс 202 удара, из которых цели достигли 127. Также Нэйт совершил один перевод в партер.



Для Диаса это 21-я победа в 32 боях. У Петтиса 9-е поражение при 22 победах.

Примечательно, что 34-летний Диас свой последний бой до сегодняшнего дня провёл в 2016 году против ирландца Конора Макгрегора, когда уступил решением судей.



Главным событием сегодняшнего турнира станет поединок чемпиона UFC в супертяжёлом весе Даниэля Кормье против бывшего чемпиона организации Стипе Миочича.