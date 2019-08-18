Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC

Завершился главный бой турнира UFC 241 в Анахайме (США), в котором в бою за чемпионский пояс встречались представители тяжёлого веса Даниэль Кормье и Стипе Миочич.
Американский боец хорватского происхождения одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом. В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил. В дальнейшем казалось, что Даниэль владеет преимуществом. Однако в четвёртом раунде он пропустил серию резких ударов, после чего судья остановил бой.
Победитель нанёс 102 удара, из которых цели достигли 57. Миочич во время боя не произвёл переводов в партер.
Ещё до реванша и даже до первого боя с Кормье Стипе Миочич заслужил статус легенды. Он трижды защитил титул в тяжёлом весе, установив рекорд. Стипе провел серии из девяти и шести побед подряд.
Видео концовки боя доступно в «твиттере» ESPN MMA.
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